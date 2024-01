Le previsioni meteo per i prossimi giorni ci dicono che ancora per 2 settimane l’anticiclone africano dovrebbe continuare a mitigare il clima di questo inverno. Lo indica il sito iLMeteo.it in un comunicato. Si tratta di un fenomeno anomalo in questa stagione, rileva il fondatore del sito Antonio Sanò, indicando i record nelle temperature finora registrati in Spagna, dove si sono superati i 30 gradi, e in Scozia, con oltre 20 gradi.

In Italia, prosegue la nota, “le temperature misurano valori ben al di sopra della media del periodo”, fino a raggiungere 13-15 gradi al Centro Sud, in Liguria e nei settori alpini. “Sulla Pianura Padana invece sono le nebbie e le nubi basse ad essere le protagoniste. La loro presenza – si rileva nella nota – mantiene i valori termici molto bassi e di pochi gradi sopra lo zero”.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

La situazione dovrebbe proseguire inalterata nei prossimi dieci giorni. Si prevede soltanto “un aumento termico più deciso anche sulle zone pianeggianti del Nord a partire dal primo febbraio, quando le nebbie inizieranno a diradarsi sempre più permettendo così alle temperature diurne di crescere fino a superare, localmente, i 10 gradi”.

A partire da giovedì 8 febbraio l’anticiclone africano potrebbe essere scalzato da correnti provenienti dal Nord Atlantico, con il ritorno di vento e pioggia.

Giorno per giorno

Mercoledì 31: a Nord irregolarmente nuvoloso, ancora locali nebbie in pianura; al Centro nubi irregolari su tutte le regioni, locali coperture in Toscana; a Sud cielo poco o irregolarmente nuvoloso. Giovedì 1: a Nord nubi sparse, clima più piacevole anche in pianura; al Centro bel tempo prevalente; a Sud sole e clima gradevole.

Forse dovresti anche sapere che…