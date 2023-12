Le previsioni meteo per i prossimi giorni ci dicono che per Natale e la Vigilia sarà massima allerta per il vento. Colpa del ciclone polare che lambirà i confini delle Alpi portando bufere di neve e raffiche violente di Foehn sulla Pianura Padana. A lanciare l’allarme Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it secondo il quale lo stesso vento da nord, aggirando le Alpi francesi, si tufferà nel Mediterraneo dal Golfo del Leone raggiungendo la Sardegna con raffiche di Maestrale anche oltre i 100 km/h.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

“Dalle prossime ore – afferma – è prevista una rapida intensificazione ad iniziare dal Nord-Ovest con raffiche oltre i 150 km/h sulle Alpi e fino a 90-100 km/h sugli sbocchi vallivi e localmente anche in pianura tra Piemonte e Lombardia”. Le raffiche dal pomeriggio diverranno più frequenti ed in serata raggiungeranno anche l’Emilia Romagna innalzando le temperature che il 23 dicembre fioreranno i 20°C.

Sabato il vento si intensificherà su Marche e Sicilia e causerà mareggiate sulle coste esposte delle Isole Maggiori. Dalla Vigilia in poi si registrerà un miglioramento anche se masse d’aria più umide si spingeranno dal mare verso la Liguria e tutta la costa tirrenica: non si escludono per la Vigilia e per Natale piovaschi su queste zone, mentre il tempo migliorerà decisamente al Nord e si manterrà soleggiato altrove. Infine è possibile il ritorno della nebbia da lunedì 25 sera sulla Pianura Padana orientale.

Giorno per giorno

Sabato 23. Al nord: venti forti sulle Alpi, Foehn ancora in pianura. Al centro: nubi irregolari sulle tirreniche, sole altrove; vento in Sardegna Al sud: parzialmente nuvoloso. Domenica 24. Al nord: soleggiato. Al centro: nubi sulle tirreniche con isolati piovaschi, sole altrove. Al sud: parzialmente nuvoloso, piovaschi sulle tirreniche. Tendenza: Natale mite ed in prevalenza soleggiato, ma nebbioso al Nord; nuvoloso sulle tirreniche con qualche locale piovasco.

