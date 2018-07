ROMA – Temporali e piogge al nord, caldo torrido e sole al centro sud. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Queste le previsioni meteo per il weekend dal 20 al 22 luglio. Già da venerdì sera una perturbazione raggiungerà il settentrione portando un abbassamento delle temperature e fenomeni intensi, col rischio di grandinate. Al centro invece le temperature continuano a salire oltre i 30 gradi, con picchi di 37 per le massime.

Le previsioni dei meteorologi del sito 3bmeteo.con parlano di un’Italia spaccata a metà. Il meteo al nord sarà caratterizzato da temporali intensi, anche se brevi, pioggia e grandinate. Al centro e al sud invece dominerà il sole e il caldo torrido, con temperature oltre a 40 gradi in Puglia, Calabria e Sicilia e oltre i 30 gradi altrove. Le massime previste sono di 35 gradi per Roma e Bologna, 36 per Firenze, 37 per Ferrara, 34 per Padova, Milano e Mantova. Il maltempo raggiungerà il centro nella notte tra domenica 22 e lunedì 23 luglio.