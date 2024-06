Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì sono stati insieme per 16 anni e hanno avuto due figli. Lo scorso anno, l’attrice e regista e il regista hanno annunciato la separazione. I due, a quanto pare, non si sono lasciati in amicizia. Come racconta infatti il Messaggero, i due, nella giornata di lunedì sono stati separati dai Carabinieri durante una lite scoppiata all’interno di un ristorante di piazza Albania a Roma, nello storico quartiere dell’Aventino. Sono volate sedie, posate e piatti, racconta chi era presente. E sul posto è arrivata anche un’ambulanza che ha soccorso l’attrice che, al termine della lite, è stata colta da un malore.

Ramazzotti era con il nuovo compagno e personal trainer Claudio Pallitto. Tutto è cominciato alle 10 di sera: il regista è arrivato insieme alla figlia avuta da un precedente matrimonio. Micaela e Paolo hanno cominciato a discutere sul divorzio per venti minuti. In questo tempo i due non hanno fatto altro che litigare. E’ quindi intervenuto Pallitto e gli animi si sono riscaldati ancora di più.

Il titolare del ristorante, vedendo gli altri clienti andare via, ha tentato di riportare la pace. A questo punto sono arrivati i genitori dell’attrice e i Carabinieri che hanno cercato di calmare gli animi. Due ragazze che erano all’interno hanno raccontato: “Sono volati piatti, posate e sedie. Non abbiamo capito subito cosa stava accadendo e solo dopo ci siamo resi conto che si trattava di personaggi così famosi. Abbiamo visto gettare a terra anche un telefonino, poi una ragazza si è sentita male ed è corsa in bagno. Li abbiamo sentiti gridare per diversi minuti”. Tutto è finito intorno alle 23. Il ristorante ha consegnato ai Carabinieri i filmati delle telecamere esterne ed è stato ascoltato. Nessuno, almeno per il momento, ha presentato una denuncia.