ROMA – La Guardia Costiera ha salvato 135 migranti a bordo di un peschereccio e il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha negato lo sbarco. Il Viminale coinvolge l’Unione europea, ma intanto ha bloccato l’approdo anche per le sue stesse navi.

I 140 migranti sono stati salvati il 25 luglio da un peschereccio e trasferiti nella barca della Guardia Costiera italiana, la Gregoretti. Il ministro Salvini ha negato l’approdo a Lampedusa e ha dichiarato: “Ho dato disposizione che non venga assegnato nessun porto prima che ci sia sulla carta una redistribuzione in tutta Europa di tutti i 140 migranti a bordo”.

Il governo, ha spiegato il Viminale, “ha ufficialmente interpellato la Commissione europea affinché coordini le operazioni di ricollocazione degli immigrati che attualmente sono a bordo di una nave della Guardia Costiera italiana. Si tratta di 135 persone. In attesa di risposte ufficiali, non è stato indicato alcun porto di sbarco”.

Intanto la Commissione europea ha dichiarato: “Questa mattina abbiamo ricevuto dall’Italia una richiesta di svolgere un ruolo di coordinamento attivo per facilitare lo sbarco dei migranti soccorsi che si trovano attualmente a bordo della nave della Guardia costiera italiana Gregoretti. Come già fatto in molti casi simili in passato, Bruxelles prenderà ora contatti con gli Stati membri”. (Fonte ANSA)