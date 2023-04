Milano, violentata sul treno da un uomo a cui ha chiesto informazioni, alle ore 11 di mattina, in pieno giorno. Accade su un treno partito da Milano Porta Garibaldi e diretto a Treviglio (Bergamo). La giovane, 21 anni, è stata pesantemente molestata da un uomo, probabilmente un sudamericano, a cui aveva chiesto informazioni su come raggiungere Bergamo. La giovane si è ritrovata in uno scompartimento vuoto del treno. Qui, alle 11 di mattina, è stata afferrata e molestata. La 21enne ha riferito di aver perso conoscenza. Il presunto aggressore è ora ricercato dalla polizia ferroviaria.

Milano, violentata sul treno dei pendolari

La vittima è stata portata all’ospedale di Treviglio, ancora sotto choc. “Senza neanche accorgermene, mi ha afferrata e tirata verso di sé. Mi ha costretta a stendermi con la forza sui sedili, poi mi è salito sopra mentre io ero stretta tra il finestrino e un sedile” ha raccontato al Corriere della Sera.

La ragazza è riuscita in qualche modo a divincolarsi ed ha chiesto aiuto al controllore e a una pattuglia della Polizia che stava viaggiando a bordo del convoglio. Nel frattempo il suo aggressore è sceso, probabilmente alla fermata Porta Vittoria. L’uomo è descritto come una persona sulla quarantina.

Le telecamere potrebbero aver ripreso l’aggressore

La ragazza è stata palpeggiata con veemenza: l’uomo ha anche provato ad abbassarle i pantaloni. Un aiuto decisivo potrebbe arrivare ora dalle telecamere di videosorveglianza installate a Garibaldi e a Lancetti. Il volto dell’aggressore in fuga potrebbe essere stato ripreso.

