Tornano a salire i costi di benzina e diesel e, ancora una volta, a farne le spese sono gli automobilisti italiani. Il mese di maggio 2026 conferma una nuova fase di rialzo dei carburanti, con rincari che incidono in maniera significativa sul bilancio mensile di famiglie e lavoratori pendolari.

L’andamento dei listini continua a risentire delle tensioni internazionali, delle oscillazioni del prezzo del petrolio e delle dinamiche fiscali che incidono direttamente sul prezzo finale alla pompa. A pesare sono soprattutto i costi di approvvigionamento e la volatilità dei mercati energetici, fattori che rendono difficile prevedere una stabilizzazione nel breve periodo.

Quanto si spende per un pieno

Per comprendere meglio l’impatto dei rincari basta osservare quanto costa oggi riempire un serbatoio medio da 50 litri rispetto ai mesi precedenti.

Tipo carburante – Prezzo medio al litro – Costo pieno da 50 litri

Benzina – 2,06 euro – 103 euro

Diesel – 1,98 euro – 99 euro

Numeri che fotografano una situazione pesante per milioni di automobilisti. Per una famiglia che utilizza l’auto quotidianamente, il costo mensile del carburante può facilmente superare i 300 euro, con un incremento significativo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Il diesel, tradizionalmente più conveniente, continua a mantenere un lieve vantaggio economico rispetto alla benzina, ma anche in questo caso il risparmio si sta progressivamente riducendo.

Le cause dietro i rincari

Dietro questi aumenti si nasconde una combinazione di fattori internazionali ed economici. Le quotazioni del greggio restano instabili, mentre le tensioni geopolitiche continuano a influenzare il mercato energetico globale.

A questo si aggiungono i costi di raffinazione, la distribuzione e il peso delle accise, che in Italia incidono in maniera importante sul prezzo finale. Anche le speculazioni sui mercati finanziari legate alle materie prime possono contribuire a improvvisi rialzi.

Le prospettive per i prossimi mesi

Gli analisti invitano alla prudenza. Se da un lato eventuali allentamenti delle tensioni internazionali potrebbero favorire un calo dei prezzi, dall’altro non si escludono ulteriori oscillazioni nelle prossime settimane.

Per gli automobilisti, il consiglio resta quello di monitorare costantemente i prezzi, sfruttare le app di comparazione tra distributori e preferire, quando possibile, il rifornimento presso impianti self service o nelle fasce orarie più convenienti. Intanto il caro carburante torna a essere una delle principali voci di spesa per le famiglie italiane, con effetti diretti sul costo della mobilità quotidiana.