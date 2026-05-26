Laos, sette persone intrappolate in una grotta da una settimana a causa di un’inondazione: il video dei soccorsi
Sarebbero sette le persone rimaste intrappolate da giorni in una grotta della provincia di Xaisomboun, nel Laos centrale. Il gruppo, recatosi sul posto il 19 maggio per cercare oro, è stato sorpreso da un’improvvisa inondazione provocata dalle forti piogge. In poco tempo, l’acqua ha bloccato l’uscita. Stando a quanto riferito all’Associated Press da Bounkham Luanglath, responsabile dell’organizzazione LaosRescue Volunteer for People, un altro componente del gruppo è riuscito a fuggire prima che il passaggio venisse completamente sommerso. Fuori dalla grotta, avrebbe immediatamente lanciato l’allarme.
Da giorni i soccorritori stanno tentando di raggiungere i sette membri del gruppo: le squadre thailandesi sono arrivate sul posto domenica per affiancare le operazioni di soccorso, mentre i sommozzatori stanno cercando di raggiungere l’area dove il gruppo potrebbe essersi rifugiato attraversando cunicoli allagati. In un video girato all’interno della grotta, pubblicato su Facebook, si vedono i soccorritori al lavoro nelle caverne buie, quasi completamente allagate.