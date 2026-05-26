Sarebbero sette le persone rimaste intrappolate da giorni in una grotta della provincia di Xaisomboun, nel Laos centrale. Il gruppo, recatosi sul posto il 19 maggio per cercare oro, è stato sorpreso da un’improvvisa inondazione provocata dalle forti piogge. In poco tempo, l’acqua ha bloccato l’uscita. Stando a quanto riferito all’Associated Press da Bounkham Luanglath, responsabile dell’organizzazione LaosRescue Volunteer for People, un altro componente del gruppo è riuscito a fuggire prima che il passaggio venisse completamente sommerso. Fuori dalla grotta, avrebbe immediatamente lanciato l’allarme.

Da giorni i soccorritori stanno tentando di raggiungere i sette membri del gruppo: le squadre thailandesi sono arrivate sul posto domenica per affiancare le operazioni di soccorso, mentre i sommozzatori stanno cercando di raggiungere l’area dove il gruppo potrebbe essersi rifugiato attraversando cunicoli allagati. In un video girato all’interno della grotta, pubblicato su Facebook, si vedono i soccorritori al lavoro nelle caverne buie, quasi completamente allagate.