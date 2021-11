Milano, droga coppia e violenta lei: arrestato agente immobiliare di 48 anni. In casa c’era anche la figlia dei due

Blitz dice

Giornalisti terroristi! E’ lo slogan e insieme l’avvertimento della piazza e dei cortei no vax. Giornalisti terroristi via di qui è il messaggio implicito ed esplicito di quella piazza e di quei cortei. I no vax, ovunque manifestano, i giornalisti non li vogliono. Non disdegnano di convincerli, anche fisicamente, ad allontanarsi, abbassare telecamere, girare al […]