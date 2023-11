Milano, incidente auto-moto a Rho: muore un 27enne

Incidente mortale nel pomeriggio a Rho poco dopo le 17. Coinvolte nello schianto un’auto e una moto in via Tommaso Grossi, all’altezza del civico 3, in località Mazzo. Due le persone coinvolte, una donna di 67 anni, che guidava la vettura e un ragazzo di 27, in sella alla moto. Per quest’ultimo, trasportato in codice rosso all’ospedale Sacco, non c’è stato nulla da fare.

L’impatto è stato fatale: il centauro ha fatto un volo di alcuni metri sull’asfalto mentre la moto, spezzata in due, è rimasta a terra. Sul posto sono arrivate due ambulanze e l’elisoccorso di Niguarda, ma le condizioni del motociclista sono apparse subito molto gravi. Era in arresto cardiocircolatorio, inutili i tentativi di rianimarlo. I medici in ospedale hanno solo potuto constatarne il decesso. La donna è invece rimasta illesa, ma comunque sconvolta per l’accaduto. Per questo trasportata in codice verde all’ospedale di Rho, risultando negativa all’alcol test.

Ancora poco chiara la dinamica dell’incidente, su cui stanno lavorando gli agenti delle polizia locale di Rho. In base a una prima ricostruzione, l’auto, una Skoda Fabia, è arrivata da via Grossi per svoltare in via Sartirana. Lo scooter procedeva invece dalla parte opposta: via De Gasperi in direzione Terrazzano. Poi lo schianto.