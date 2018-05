MILANO – Una studentessa inglese di 20 anni ha raccontato di essere stata vittima di un tentativo di stupro a Milano, in via De Amicis, vicino alle Colonne di San Lorenzo, una delle zone della movida del capoluogo lombardo.

La ragazza, che si trova in Italia per un periodo di studio all’estero, ha detto ai carabinieri di essere stata avvicinata da due uomini, forse magrebini all’uscita di un locale nella notte tra sabato e domenica. I due l’avrebbero buttata a terra e svestita per violentarla.

Davanti alle urla di aiuto della giovane, un passante si sarebbe fermato e avrebbe minacciato di chiamare le forze dell’ordine, mettendo così in fuga i malintenzionati. La 20enne ha deciso di sporgere denuncia ai militari solo il giorno successivo.

Gli uomini dell’Arma stanno ora visionando le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza presenti nella zona, per poter identificare gli aggressori.