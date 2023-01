Minaccia l’ex di spararle: 40enne arrestato a Cosenza

Ha minacciato la ex di spararle. Un uomo è stato arrestato a Cosenza con l’accusa di atti persecutori ed è stato denunciato per porto di armi ed oggetti atti ad offendere e guida senza patente. Gli agenti della Polizia sono intervenuti dopo la telefonata al 113 della donna che ha raccontato di essere stata minacciata dall’ex compagno. Ha riferito che l’uomo si era presentato nei pressi della sua abitazione e dopo averla minacciata si era allontanato per poi tornare, e anche aver udito colpi di arma da fuoco. La Polizia ha rintracciare l’uomo in auto, trovata una mazza in legno lunga circa 80 cm.

