Lunedì 20 aprile, intorno alle 19:30, due cavalli, in fuga da un maneggio, sono finiti sulla statale 36 Valassina provocando il caos e un grave incidente che ha coinvolto tre automobili all’uscita della galleria di Monza in direzione sud. Secondo quanto ricostruito, gli automobilisti usciti dalla galleria si sono trovati di fronte i due cavalli e non hanno potuto far nulla per evitare l’impatto. I cavalli, infatti, sono finiti tra le macchine e uno dei due è stato investito.

Uno dei due cavalli è morto

Lo scontro ha provocato la morte di uno dei cavalli e un tamponamento a catena con altri due veicoli. Il secondo cavallo, invece, ferito a una zampa, ha proseguito la sua fuga ed è stato recuperato a circa 1 km di distanza nel Comune di Cinisello Balsamo. L’incidente non ha provocato vittime tra gli automobilisti. Eppure, sarebbero circa 12 le persone rimaste ferite, alcune delle quali trasportate in ospedale in codice giallo. Da quanto si apprende, i due cavalli sarebbero invece fuggiti da un campo del quartiere San Fruttuoso, situato a ridosso della statale 36 nella periferia sud di Monza. Subito dopo il maxi incidente, sul posto sono intervenute due ambulanze, un’automedica, Polstrada e vigili del fuoco, che hanno aiutato a estrarre le persone rimaste bloccate nelle vetture e a liberare la carreggiata dalle auto danneggiate.