Le cosiddette “challenge” (sfide in inglese) in posa a favor di smartphone sono, quando va bene, delle bravate che ingolfano i profili social con contenuti ad alto valore aggiunto di idiozia. Quando va male fanno danni.

Sulla fontana del Nettuno, detta anche il Biancone

Come quella di una ventottenne straniera che si è arrampicata sulla fontana del Nettuno, detta anche il Biancone, in piazza della Signoria a Firenze per una sfida prematrimoniale. Ha finito per danneggiare il monumento prima che la polizia municipale la facesse subito uscire dalla fontana.

La bravata è successa sabato scorso ed è costata alla giovane una denuncia per deturpamento di bene artistico-architettonico, perché con il suo comportamento ha provocato dei “piccoli ma significativi danneggiamenti” per circa 5.000 euro alla fontana, opera di Bartolomeo Ammannati (1511-1592).

5mila euro di danni

L’intenzione della 28enne era quella di toccare le parti intime della statua per una sorta di challenge prematrimoniale. È entrata nella fontana del Nettuno scavalcando sia l’inferriata che il bordo della vasca e, per non entrare in acqua, si è arrampicata direttamente sulle zampe del cavallo che trasporta la conchiglia.

Dalla verifica sono emersi “piccoli ma significativi danneggiamenti sia alle zampe dei cavalli su cui aveva camminato la giovane, sia ad un fregio al quale si era aggrappata per non scivolare”.