Si è svegliata nel cuore della notte. Ha preso i suoi tre figli e li ha vestiti con degli abiti eleganti. Poi ha aperto la finestra e probabilmente, li ha gettati nel vuoto, per poi buttarsi anche lei, tenendo un rosario tra le mani. Il dramma la scorsa notte a Catanzaro, dove una donna di 46 anni, Anna Democrito, ha posto fine alla vita di due dei suoi figli, uno di 4 anni e l’altro di 4 mesi, morti sul colpo. La terza figlia di 6 anni invece è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale del capoluogo calabrese. Solo dopo avere sentito i rumori e non trovando nessuno è sceso in strada scoprendo cosa era successo.

Sembra che la donna avesse manifestato già in passato un disagio di natura psichiatrica. Questo riferisce in una nota la Procura della Repubblica di Catanzaro, dopo gli accertamenti svolte dalla Squadra mobile della Questura catanzarese. Le indagini, riferisce ancora la Procura, proseguono per “delineare la dinamica dell’azione e le motivazioni dell’insano gesto, connesso alla condizione psichica della donna“. Anche se l’ipotesi è quella dell’omicidio-suicidio, gli investigatori intendono comunque approfondire gli accertamenti per escludere con certezza l’intervento di terze persone che al momento non viene presa in considerazione.