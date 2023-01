”Mio figlio è stato arrestato e mi servono i soldi per la cauzione…”, anziana ereditiera truffata a Milano

Una truffa di ingente valore è stata messa a segno, a Milano, ai danni di un’anziana ereditiera, che appartiene a una storica famiglia di imprenditori aeronautici lombardi.

La truffa del finto figlio arrestato

I truffatori, secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, che indaga sul caso, martedì pomeriggio hanno telefonato alla donna, di 88 anni, che vive in uno stabile nei pressi di piazza del Duomo, affermando che il figlio aveva avuto un incidente, era stato arrestato, e che servivano 12500 euro per una liberazione su cauzione (non prevista nell’ordinamento italiano). Poi una persona, un giovane, si è presentato a casa è si è fatto consegnare soldi, ori e una preziosa collezione numismatica, il tutto per un valore ancora da quantificare ma definito “ingente”.

