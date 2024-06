Molesta una ragazza in strada, gli amici di lei lo massacrano di botte VIDEO

A Falciano del Massico in provincia di Caserta, un uomo ha molestato una ragazzina che passeggiava per strada. Subito dopo l’uomo è stato brutalmente picchiato da un gruppo di ragazzi, molto probabilmente amici della vittima. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza di un bar e il video è stato poi postato sul web.

L’uomo è seduto fuori dal bar ed è in compagnia di alcuni amici. Quando un gruppo di ragazzine che cammina sul marciapiede passa davanti a lui, l’uomo allunga una mano e tocca la gamba ad una delle giovani. La ragazza chiede immediatamente spiegazioni. Subito dopo l’uomo si mette a discutere con un ragazzo che, dopo essersi allontanato, viene colpito al volto. A questo punto arriva un altro ragazzo che colpisce l’uomo da dietro che finisce a terra. A questo punto viene preso a calci e pugni da almeno tre ragazzi che poco dopo vengono allontanati. Solo a questo punto l’uomo colpito viene aiutato a rialzarsi.

Il video delle violenze è stato condiviso su Facebook (clicca qui per vederlo) anche dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine. Questo il suo commento: “Aspettiamo conferme per poterci esprimere con sicurezza, ma oggi la violenza è purtroppo sempre più l’unico mezzo di comunicazione in certe situazioni. Bisognerà soprattutto anche chiarire la questione della molestia che sarebbe un fatto gravissimo“.