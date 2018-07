CAMPOBASSO – Una gif animata di pochi secondi, che mostra un uomo armato di lanciafiamme da indirizzare alla comunità Lgbt. Il post minaccioso è apparso sulla pagina Facebook del Molise Pride, che si terrà il prossimo 28 luglio a Campobasso.[App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] A denunciare l’episodio a distanza di settimane è stata l’Arcigay Molise, dopo aver segnalato quanto accaduto alle autorità competenti.

Luce Visco, presidente Arcigay Molise, ha spiegato all’agenzia Ansa: “L’episodio risale a qualche settimana fa, abbiamo aspettato prima di divulgare la notizia. Il profilo Fb proviene dalla Sicilia”.

“Non temiamo alcun tipo di minaccia – fa sapere l’Arcigay Molise in un comunicato – e ciò ci spinge ancora più fortemente a scendere in piazza il 28 luglio a Campobasso per il primo Molise pride”.

L’appuntamento di Campobasso ha fatto registrare nelle scorse settimane alcune posizioni contrastanti anche nei palazzi della politica. Il Comune ha concesso il patrocinio gratuito alla manifestazione, la Regione invece lo ha negato. Sulla manifestazione sono intervenuti anche i Vescovi delle diocesi molisane richiamando i molisani al “rispetto di etica e religione”.