Morta dopo 3 giorni la ragazza che aveva avuto un malore mentre si preparava in bagno

È morta la ragazza di 22 anni che da tre giorni era ricoverata all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso dopo un aneurisma.

La ragazza, Sofiya Ratanina, aveva avuto un malore mentre era in bagno per prepararsi per andare a lavoro. A ritrovarla riversa e agonizzante in terra era stata la nonna che con lei condivideva l’appartamento. La ragazza era stata subito portata in ospedale ma, purtroppo, dopo un delicato intervento, la 22enne non ce l’ha fatta. Originaria di Kiev, la ragazza, tramite di un programma di aiuto alla popolazione ucraina, lavorava in una azienda locale con la quale aveva appena firmato un contratto a tempo indeterminato. I genitori, contattati, sono ora arrivati a Conegliano dall’Ucraina. Il funerale si svolgerà proprio in Ucraina.