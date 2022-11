Morti sul lavoro, altri due operai deceduti: uno a Pescina (L’Aquila), un altro a Villaga (Vicenza)

Un uomo di 61 anni è morto questa mattina, 12 novembre, cadendo da un ponteggio mentre stava lavorando in un’abitazione nel centro di Pescina (L’Aquila). Inutili i tentativi di rianimarlo del personale sanitario del 118, arrivati anche con l’eliambulanza. I Carabinieri della compagnia di Avezzano (L’Aquila) stanno eseguendo i rilievi e ascoltano testimonianze per ricostruire l’accaduto.

Altra vittima sul lavoro, operaio muore nel Vicentino

Poche ore prima un altro operaio è deceduto in un cantiere a Villaga (Vicenza), nella zona di San Donato. Si tratta di un 50enne residente a Castegnero (Vicenza), artigiano in proprio di origini albanese. Stava seguendo alcuni lavori di ristrutturazione in un abitazione sui colli.

Era arrivato con un furgone e stava scaricando del materiale edile in una strada in pendenza e durante questa fase sarebbe prima caduto del materiale e poi cercando di fermare il furgone che indietreggiava è stato schiacciato.

