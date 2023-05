Un 33enne è morto a Bagolino, in provincia di Brescia, schiacciato dall’albero che stava tagliando. La vittima – che stava lavorando per un’azienda addetta alle potature – è rimasta schiacciata da un tronco che non gli ha lasciato scampo.

Incidente sul lavoro a Bagolino: morto schiacciato da un albero

Il giovane, residente in paese, stava lavorando al taglio di alcuni alberi sulla strada fra Cerreto di Bagolino e Riccomassimo per conto di una ditta, quando è rimasto schiacciato da un tronco. Quando sono arrivati i soccorritori, era già morto. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area boschiva, i carabinieri e gli ispettori dell’Asst che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Altro incidente sul lavoro

Altro infortunio, questa mattina a Trezzano sul Naviglio, alle porte di Milano. Un trentenne è rimasto schiacciato da un macchinario industriale, riportando traumi alla testa e a una gamba e un braccio. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. L’incidente si è verificato in via Duccio Galimberti, all’interno di un’azienda che produce borse e accessori in pelle, dove l’uomo lavora.

