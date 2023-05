Morto al telefono con la vicina nell’alluvione in Emilia Romagna

Giovanni Pavani è morto, una delle 14 vittime dell’alluvione che ha devastato l’Emilia Romagna. Il pensionato, 75 anni, è morto annegato al piano terra della sua stessa abitazione a Castel Bolognese, in provincia di Ravenna, che non aveva voluto lasciare.

Il pensionato annegato a Castel Bolognese

“Ho messo i sacchi di sabbia, basteranno” aveva rassicurato il 75enne alla sua vicina. Pensava di poter resistere all’acqua alta ma non si aspettava che le strade della cittadina in realtà si trasformassero i fiumi in piena che hanno travolto tutto. “Il fiume è arrivato fino alla piazza, provocando un disastro completo. Allagati gli scantinati e i piani terra delle abitazioni. Abbiamo 3.700 famiglie che abitano in centro; tremila hanno la casa danneggiata. Non si è salvato niente” ha dichiarato il Sindaco di Castel Bolognese.

Morto al telefono con la vicina durante l’alluvione

Come racconta il Corriere della Sera, l’uomo nella notte tra martedì e mercoledì è rimasto al telefono per lungo tempo con una vicina di casa che si era messa al sicuro al primo piano. La donna aveva cercato di convincerlo a salire da lei ma lui credeva di potercela fare fino a quando l’acqua o ha invaso tutto. “L’acqua è entrata e sta salendo, vedo i mobili che girano per casa” ha detto l’uomo in una delle ultime chiamate. La vicina ha poi chiamato i soccorsi ma per lui era ormai troppo tardi. Il 75enne è stato trovato senza vita il giorno dopo.