Un autista di autobus della linea urbana di Rovereto, in Trentino, è stato rimosso dall’incarico e rischia sanzioni disciplinari e, non è da escludere, anche il licenziamento da parte della Trentino Trasporti per aver insultato con epiteti razzisti una donna che era a bordo del mezzo.

Scena filmata da smartphone

La scena è stata ripresa da uno dei passeggeri con lo smartphone ed il video è stato poi pubblicato online.

“La nostra posizione su questi comportamenti è di intransigenza assoluta. Trentino Trasporti assumerà i provvedimenti più forti possibili. Al di là di come è iniziata, che non si vede nel video, un autista non può permettersi di avere un atteggiamento di questo genere. Non può averlo con chiunque. Qui la situazione è ancora più grave viste le affermazioni razziste fatte. Abbiamo sempre condannato in maniera ferma ogni discriminazione basata su orientamento politico, religioso o sessuale”, ha detto al quotidiano online il Dolomiti il presidente di Trentino Trasporti, Diego Salvatore.