Mimit e Mit concedono un mese in più per l’assicurazione Rc auto dei monopattini che scatta quindi come obbligo il prossimo 16 luglio. Perplessi i consumatori e gli operatori del settore. I primi temono aumenti delle nuove polizze.

Proroga di un mese

Assosharing punta invece il dito sul fatto che non sia stato pensato analogo slittamento per le targhe stigmatizzando il caos nella pubblica amministrazione.

Ieri sera arriva una nota che spiega: “Le direzioni competenti del Mimit e del Mit, accogliendo la richiesta dell’Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici (Ania) che ha evidenziato esigenze di natura tecnico-organizzativa, hanno emanato una circolare che prevede la calendarizzazione al 16 luglio dell’obbligo, per i monopattini elettrici che circolano in Italia, di dotarsi di un’assicurazione Rc”.