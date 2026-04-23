Muore a 17 anni dopo due interventi per una banale tibia fratturata. Indagini al San Paolo di Bari
Si svolgerà domani l’autopsia sul corpo di Gianvito Pascullo, 17enne di Palo del Colle (Bari) morto nell’ospedale San Paolo di Bari la notte tra 13 e 14 aprile dopo due interventi chirurgici e alcuni giorni di ricovero in Ortopedia.
L’incarico è stato conferito dalla pm Isabella Ginefra al direttore dell’istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari, Francesco Introna, all’ortopedico Giovanni Vicenti e alla tossicologa Giacoma Mongelli.
8 persone indagate per omicio colposo
Al momento, la Procura di Bari ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo otto persone, sette medici (cinque ortopedici e due anestesisti) e un’infermiera che hanno avuto in cura il 17enne, studente dell’istituto tecnico Marconi-Hack di Bari.
Pascullo era arrivato in ospedale il 6 aprile in seguito a un incidente con la moto a causa del quale aveva riportato una frattura scomposta alla tibia. Dopo una prima operazione d’urgenza, il 13 aprile il 17enne è stato sottoposto a una nuova operazione che si sarebbe svolta senza complicazioni.
Intorno alle 23 il ragazzo avrebbe iniziato ad avvertire un dolore improvviso e gli sarebbe stato somministrato un antidolorifico. Le sue condizioni si sarebbero poi aggravate fino all’arresto cardiaco. Dopo il decesso, i familiari (assistiti dall’avvocato Federico Straziota dello Studio Polis) hanno presentato denuncia in Questura.