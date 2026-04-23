Si svolgerà domani l’autopsia sul corpo di Gianvito Pascullo, 17enne di Palo del Colle (Bari) morto nell’ospedale San Paolo di Bari la notte tra 13 e 14 aprile dopo due interventi chirurgici e alcuni giorni di ricovero in Ortopedia.

L’incarico è stato conferito dalla pm Isabella Ginefra al direttore dell’istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari, Francesco Introna, all’ortopedico Giovanni Vicenti e alla tossicologa Giacoma Mongelli.

8 persone indagate per omicio colposo

Al momento, la Procura di Bari ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo otto persone, sette medici (cinque ortopedici e due anestesisti) e un’infermiera che hanno avuto in cura il 17enne, studente dell’istituto tecnico Marconi-Hack di Bari.

Pascullo era arrivato in ospedale il 6 aprile in seguito a un incidente con la moto a causa del quale aveva riportato una frattura scomposta alla tibia. Dopo una prima operazione d’urgenza, il 13 aprile il 17enne è stato sottoposto a una nuova operazione che si sarebbe svolta senza complicazioni.

Intorno alle 23 il ragazzo avrebbe iniziato ad avvertire un dolore improvviso e gli sarebbe stato somministrato un antidolorifico. Le sue condizioni si sarebbero poi aggravate fino all’arresto cardiaco. Dopo il decesso, i familiari (assistiti dall’avvocato Federico Straziota dello Studio Polis) hanno presentato denuncia in Questura.