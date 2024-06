Motociclista trovato morto in una scarpata a Amiterno (L’Aquila)

Un 35enne di Roma è stato trovato morto, la mattina di giovedì 6 giugno, in una scarpata a Cagnano Amiterno, in provincia de L’Aquila, lungo la strada che collega le due frazioni Cascina e Termine. A pochi metri dal corpo, sulla carreggiata, i Carabinieri della locale stazione hanno trovato la sua moto. Il giovane, Stefano Mancini, si trovava a Cagnano da qualche giorno. La Procura dell’Aquila ha aperto un fascicolo, affidato al pm Marco Maria Cellini che dovrebbe disporre l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Tra le ipotesi, un malore che ha fatto perdere al giovane il controllo del mezzo o l’attraversamento improvviso di un animale oppure ancora la collisione con un altro veicolo, anche se sull’asfalto non ci sono tracce di frenata.