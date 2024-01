Muore a casa ma per 20 giorni nessuno se ne accorge: un altro dramma della solitudine a Campedello, in provincia di Vicenza. Un uomo di 61 anni è stato trovato senza vita nella propria abitazione. Secondo le analisi fatto, il decesso risalirebbe a 20 giorni fa. (Leggi anche: Trovato morto nella doccia dal fratello).

Come si legge su Il Dolomiti, a dare l’allarme sono stati i parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con lui dal giorno di Natale. Da qui la decisione di chiamare nei gironi scorsi le forze dell’ordine. Nell’abitazione è arrivata una squadra della polizia insieme ai vigili del fuoco che hanno aperto la porta. All’interno della casa hanno trovato il corpo del 61enne. Sul posto è intervenuto anche il pm di turno e il medico legale, che ha constatato la morte per cause naturali risalenti da circa 20 giorni.

Pensionato trovato mummificato in casa

Solo alcune settimane fa un pensionato di 71 anni, che viveva da solo ad Ancona e non aveva parenti in città, è stato trovato morto in casa in via Urbino: in casa dell’uomo, probabilmente stroncato da un malore nel sonno e il cui corpo era in stato avanzatissimo di decomposizione, il calendario appeso sul muro era aggiornato all’estate del 2018. Sono elementi che farebbero pensare ad un decesso risalente ad alcuni anni fa, forse nel 2018, e di cui nessuno si era accorto.

Forse dovresti anche sapere che…