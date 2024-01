E’ stato trovato morto nella doccia dal fratello, che lo aveva raggiunto a casa preoccupato per il persistente silenzio e le mancate risposte al telefono sin dal mattino. E’ successo a Casarano, in provincia di Lecce, lo scorso lunedì 8 gennaio.

Folgorato da una scarica elettrica mentre faceva la doccia

Non c’è stato nulla da fare per la vittima, un uomo di 52 anni, la cui morte sembra essere stata causata da una scossa elettrica, probabilmente generata da uno scaldabagno difettoso. Questo è quanto emerso dalle indagini preliminari dei carabinieri e dalla testimonianza dei sanitari del 118, che sono giunti sul posto. Insomma, non un malore, ma un incidente domestico, rivelatosi fatale per la vittima.

Il mancato appuntamento con il fratello

Il 52enne non si è presentato a un appuntamento con il fratello. Tale assenza ha scatenato la preoccupazione del parente, che alla fine alle 18 ha deciso di andare a controllare di persona. L’uomo, che viveva da solo, è stato trovato senza vita in bagno sotto la doccia. Come riportato da Virgilio Notizie, l’ipotesi della morte per folgorazione sembrerebbe molto probabile, perché in concomitanza del momento presunto del decesso del 52enne, era stato segnalato un blackout nella zona.