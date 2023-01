Napoli, non si ferma all’alt e investe un carabiniere con lo scooter

Non si è fermato all’alt e ha investito un carabiniere con lo scooter. Entrambi sono ora ricoverati ma non in gravi condizioni. È successo questa mattina a Napoli, in corso Arnaldo Lucci. A bordo dello scooter un 18enne, al quale era stato intimato l’alt.

Il giovane, nel tentativo di eludere un posto di blocco, non ha rallentato ma ha investito il militare. L’impatto è stato tale che il centauro, senza casco, ha compiuto un volo di diversi metri. Il carabiniere è stato trasportato all’ospedale Vecchio Pellegrini, mentre il giovane è stato portato all’Ospedale del Mare.

Investe carabiniere, 18enne arrestato

Il 18enne è stato arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico ufficiale dai Carabinieri della Compagnia di Intervento Operativo del Reggimento Campania e dai Carabinieri della Napoli Stella.

Al momento è piantonato in ospedale.

Il ragazzo è in affidamento a una casa famiglia e nel novembre del 2019, all’età di appena 16 anni, finì in manette con l’accusa di tentato omicidio: si rese protagonista dell’accoltellamento del figlio di una persona ritenuta legata ad un clan camorristico durante una lite tra coetanei. Il 18enne, che è risultato sprovvisto di patente ed era senza casco, stava guidando lo scooter del padre, regolarmente assicurato.

