Nasconde eredità da 300mila euro e continua a percepire il Reddito di cittadinanza, condannata

Prende il reddito di cittadinanza, ma nasconde un’eredità da 300mila euro: una donna di Spilimbergo (Pordenone) è stata così condannata a 8 mesi di reclusione.

Prende il reddito di cittadinanza, ma nasconde eredità

Come racconta Il Gazzettino, la donna, una 55enne, era da dieci anni senza lavoro. Inizialmente ha ricevuto assistenza da parte del Comune di residenza, poi il reddito di cittadinanza. Con il sostegno di 480 euro al mese ha potuto provvedere a se stessa. Nel febbraio del 2020 la 55enne ha perso il padre. L’uomo aveva una casa di proprietà del valore di circa 180mila euro e una disponibilità economica di 120mila. È in questo contesto che l’imputata, secondo l’accusa, avrebbe approfittato del sostegno statale. Per 7 mesi ha continuato a percepire il reddito di cittadinanza senza comunicare la variazione di patrimonio o, in ogni caso, che stava per ereditare. Si tratta, per la legge, di “informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio”.

La sentenza

Secondo la difesa, la donna non avrebbe avuto contezza dei beni a lei destinati finché la successione non è stata chiusa. Nella ricostruzione della Procura, invece, quelle sette mensilità sono state percepite indebitamente. E dello stesso avviso è stato il giudice.

Forse dovresti anche sapere che…