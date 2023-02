Nicholas muore dopo un incidente in scooter: ex calciatore, aveva 21 anni

Nicholas Faccioli non ce l’ha fatta. E’ morto all’ospedale di Careggi a Firenze a 21 anni, dopo due giorni di agonia. Nicholas era finito contro un palo con il suo scooter per motivi ancora da accertare. L’incidente era avvenuto a Firenze in via delle Panche nella notte tra sabato e domenica. Il 21enne era stato ricoverato in gravissime condizioni ed oggi è deceduto.

Nicholas Faccioli chi era, aveva giocato a calcio

Ex calciatore cresciuto nel Novoli e nella Cattolica Virtus, Nicholas Faccioli aveva accarezzato il sogno di sfondare nel calcio che conta. Aveva giocate nell’Aglianese e nell’Antella segnando alcuni gol. Poi era finito nel Prato 2000: qui aveva poi interrotto la sua carriera e si era messo a lavorare.

I suoi organi verranno donati, l’ok dalla famiglia

I suoi familiari hanno dato il via libera alla donazione degli organi. Ora Nicholas salverà la vita ad altre persone. Così lo ricorda la Nuova Polisportiva Novoli Asd: “Una notizia tragica che ci ha scosso tremendamente. A causa di un terribile incidente ci ha lasciato Nicholas Faccioli, ragazzo nato nel 2001 e che in passato aveva vestito la maglia del Novoli. Il presidente Roberto Travagli, il direttore generale Stefano Rossi e tutta la Nuova Polisportiva Novoli si stringono attorno alla famiglia in questo momento di grande dolore e tristezza”.

