Un uomo di 78 anni e il nipotino di 7 sono stati travolti da un’auto in via Livorno, nei pressi di piazza Bologna a Roma. Sono stati portati in ospedale in gravi condizioni. Alla guida della macchina un 40enne che si è fermato a prestare soccorso. Sottoposto all’esame alcolemico è risultato negativo. Sono in corso accertamenti della polizia locale del II Gruppo Sapienza sulla dinamica. Sembrerebbe che nonno e nipote stessero attraversando nei pressi delle strisce. L’investimento avviene a pochi giorni da quello di suor Flora Di Guglielmo, travolta da una macchina sabato a Largo Brancaccio, al centro di Roma, e poi morta in ospedale.

