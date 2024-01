Scontro auto-moto, nell’incidente morto motociclista di 40 anni a Roma

Un altra vittima sulle strade di Roma. Un motociclista di 40 anni è morto nella tarda mattinata di oggi, 16 gennaio, in un incidente che si è verificato in via Casilina all’altezza di San Cesareo. La vittima, secondo la ricostruzione dei vigili urbani, si è scontrata con un’auto ed è stata sbalzata sull’asfalto. Per il motociclista non c’è stato niente da fare nonostante l’intervento di personale medico dell’Ares 118 con un’ambulanza è un’auto medica. Si tratta della settima vittima della strada Roma e provincia dall’inizio dell’anno.

La dinamica dell’incidente

La consolare è stata chiusa in parte al traffico per consentire agli agenti di effettuare i rilievi dell’incidente e di rimuovere i veicoli coinvolti che sono stati comunque sequestrati. Il conducente della vettura è stato accompagnato in ospedale per essere sottoposto all’alcoltest e al drugtest: potrebbe essere indagato, come atto dovuto, già nelle prossime ore con l’accusa di omicidio stradale in attesa del responso degli accertamenti di laboratorio. Al vaglio la dinamica di quanto accaduto anche con l’analisi dei video di alcune telecamere di sorveglianza che potrebbero aver ripreso la scena.

