Noventa Vicentina, uccide donna a colpi d’arma da fuoco e poi fugge in auto. Sospettato il marito. Caccia all’uomo

Una donna di origini nigeriane, Rita Amenze, è stata uccisa stamane, venerdì 10 settembre, a colpi d’arma da fuoco a Noventa Vicentina, in provincia di Vicenza. A sparare, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato il marito, un 61enne italiano.

Articolo aggiornato alle 12:31

Le prime ricostruzioni

L’omicidio è avvenuto poco dopo le 7 del mattino nel piazzale dell’azienda dove lavorava la donna, la ditta Mf Funghi. Si è trattato di un vero e proprio agguato: appena scesa dalla sua auto la vittima, che si apprestava a iniziare il turno di lavoro, è stata affrontata dall’uomo e poi colpita da quattro proiettili esplosi in rapida sequenza. Mentre il cadavere della donna scivolava a terra tra due auto, l’assassino è salito a bordo di una Jeep grigia ed è fuggito. L’omicidio è avvenuto davanti agli occhi di numerose colleghe che stavano per prendere servizio.

Caccia all’uomo in tutta la provincia

Dopo averla uccisa, l’uomo è fuggito in auto facendo perdere le tracce, ed è attualmente ricercato dai carabinieri, con il supporto della polizia, in tutta la provincia vicentina e lungo la rete autostradale. Non si conoscono al momento le motivazioni alla base del delitto.