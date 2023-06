Dopo i due nubifragi di ieri e l’altro ieri, che hanno allagato mezza Roma, oggi sulla Capitale è prevista una nuova allerta meteo. Così banchine del Tevere chiuse nelle prossime ore a causa del maltempo. Lo ha deciso la Protezione Civile di Roma per motivi di sicurezza per un probabile innalzamento del livello del Tevere. A tutela delle persone, i responsabili delle eventuali manifestazioni temporanee e le compagnie di navigazione dovranno sospendere ogni attività ricettiva e di imbarco dell’utenza.

Nubifragi Roma, la città si allaga subito

IN 2 giorni circa 200 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco di Roma. Molte le richieste pervenute alla Sala Operativa, dovute ai violento nubifragi che si sono abbattuti su molte zone della città. Le abbondanti piogge hanno creato disagi con allagamenti di strade, di strutture abitative e sono state diverse le segnalazioni per alberi e rami pericolanti, che hanno riguardato per lo più il quadrante nord e quello sudest della città. Disagi non solo in città ma anche in provincia nella zone a ridosso delle vie Tiburtina, Prenestina oltre ai Castelli Romani.

Pioggia, temporali e grandine si abbatteranno comunque ancora sull’Italia per le prossime 48 ore, soprattutto sulle regioni centrali e meridionali. Mentre nel weekend il tempo tenderà a migliorare e dalla settimana prossima arriverà l’estate.

