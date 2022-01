Nuovo Dpcm, senza Super Green Pass non ritiri la pensione: non è più tra i beni primari (Foto d’archivio Ansa)

Riritare la pensione alle Poste non è considerato tra i beni primari dal nuovo Dpcm sul Green Pass. Tradotto, senza il Super Green Pass non puoi andare a ritirare la pensione. Però puoi andare al supermercato e comprare, che so, una bottiglia di vodka. Oppure puoi andare in un negozio di animali e comprare un giochino per il gatto.

Fino all’ultimo sembrava che le pensioni fossero salve per tutti, invece all’ultimo, scrive l’Ansa, l’emendamento è saltato.

Nuovo Dpcm, ritiro pensione solo con il Super Green Pass

Non sarà possibile andare in un ufficio postale a ritirare la pensione se non si ha il green pass. E’ quanto prevede il Dpcm firmato dal premier Mario Draghi che definisce l’elenco delle attività essenziali alle quali si potrà accedere dal 1 febbraio senza il certificato.

E’ saltata dunque la norma inserita nella bozza con la quale erano considerate “esigenze essenziali e primarie” quelle “indifferibili e urgenti connesse alla riscossione, presso gli sportelli di Poste italiane Spa e degli istituti di credito abilitati, di pensioni o emolumenti comunque denominati non soggetti ad obbligo di accredito”.

Le attività essenziali secondo il nuovo Dpcm sul Green Pass

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il Dpcm che indica le attività commerciali in cui dal primo febbraio sarà possibile continuare ad accedere senza green pass. Nell’elenco ci sono i supermercati e i negozi di alimentari, farmacie, parafarmacie, sanitarie, ottici, l’acquisto di carburanti, prodotti per animali e per il riscaldamento. Senza pass sarà possibile anche entrare negli uffici giudiziari o di pubblica sicurezza per presentare denunce.

Nuovo Dpcm Green Pass PDF: scarica il testo integrale

