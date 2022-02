Porto Torres (Sassari): uccide con un’accetta il suocero, ferisce la suocera e la ex moglie. Poi si costituisce (Foto archivio Ansa)

Omicidio in famiglia a Porto Torres (Sassari) la sera di sabato 26 febbraio: un uomo di 40 anni, operaio edile, ha confessato di aver ucciso con un’accetta il suocero e ferito la suocera e la moglie, dalla quale si era di recente separato. Avrebbe compiuto il massacro davanti ai figli, due gemellini di un anno.

Omicidio a Porto Torres (Sassari): uccide con un’accetta il suocero, ferisce la suocera e la ex moglie

Il suocero, Basilio Saladdino, 75 anni, ex poliziotto in pensione, è morto in pochi istanti, con la testa fracassata.

L’ex moglie, Ilaria Saladdino, 39 anni, è stata ferita alla testa. Stessa sorte per la suocera, Caterina Mancusa, 70 anni. Le due donne sono state ricoverate in coma farmacologico all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Omicidio Porto Torres (Sassari), l’uomo ha confessato

Un paio d’ore dopo l’aggressione il presunto assassino si è costituito in caserma. Interrogato per ore dai militari e dalla pm, l’uomo ha ammesso tutto e si è giustificato dicendo di essere stato aggredito per primo dal suocero.

Basilio Saladino ucciso dopo aver difeso la figlia

Diversa, invece, la ricostruzione degli inquirenti, basata sulle testimonianze. Secondo l’accusa, infatti, l’uomo avrebbe atteso sotto casa i suoceri e l’ex moglie e li avrebbe aggrediti verbalmente, Quindi si sarebbe scagliato contro la moglie.

A quel punto il suocero sarebbe intervenuto per difendere la figlia. L’uomo è andato in auto, ha preso l’accetta dal portabagagli e ha colpito i suoceri e la ex moglie.