Omicidio-suicidio per una coppia di anziani di Vinovo. Entrambi 84 anni, i due vivevano in un’area periferica di case basse, strutturata come un villaggio. Sul posto è accorsa un’autoradio dei carabinieri, che li ha trovati senza vita all’interno dell’abitazione. I militari stanno lavorando per accertare la dinamica dell’accaduto.

Omicidio-suicidio a Vinovo, le prime notizie

La coppia di anziani trovata senza vita era in difficili condizioni di salute. La donna, Vera Maria Icardi, a quanto risulta, soffriva di demenza senile e di recente il marito, Claudio Colli Cantone, era peggiorato per le conseguenze di una grave malattia. Erano dunque le due figlie, di 55 e 60 anni, che abitano fuori paese, ad accudirli a turno, dormendo nella casa di Vinovo.

Domenica sera, a quanto risulta era stata la figlia maggiore a badare ai genitori, poi si era messa a dormire al piano inferiore. Giunta sul posto stamattina alle 8.30 la figlia minore, per darle il cambio, si sono accorte che i due anziani non rispondevano e hanno scoperto i due cadaveri. I primi riscontri dei carabinieri fanno emergere che l’arma utilizzata è stato un vecchio revolver arrugginito e sarebbe stato l’uomo a sparare due colpi per uccidere la consorte, prima di ammazzarsi a sua volta. Le due figlie ora vengono ascoltate dai carabinieri nella caserma del posto per riuscire a ricostruire quanto accaduto.