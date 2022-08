Orbetello: coprifuoco da moscerini, lockdown dalle 21. Se puntano verso Roma solo 142 km

Orbetello, 142 chilometri di Aurelia da Roma, meno ovviamente in linea d’aria. Orbetello che si affaccia sulla laguna, Orbetello porta dell’Argentario, cioè il promontorio-penisola di Santo Stefano e Porto Ercole, cioè il luogo delle vacanze di moltissimi romani (e non solo). Orbetello da cui si va verso il mare più bello di Toscana e Lazio messi insieme, Orbetello da cui si passa per accedere all’arcipelago toscano, il Giglio prima isola tra tutte. Bene, anzi malissimo: ad Orbetello al tramonto, alle 21 di fatto ci si chiude in casa. Impossibile passeggiare o stare seduti all’aperto in un bar o ristorante. E impossibile non è un modo di dire, impossibile davvero perché si è attorniati, circondati, fisicamente invasi da moscerini.

Moscerini, una massa semi solida al tramonto

Li tocchi, li scacci, li respiri perfino. Al tramonto ad Orbetello i moscerini diventano una massa semi solida che tutto avvolge. La loro iper moltiplicazione è con tutta probabilità legata alle temperature costantemente alte di questa estate. Per qualche processo biologico e secondo interrelazioni tra ambiente e specie viventi, il gran caldo ha diminuito il numero e quindi l’azione degli animali (rane, uccelli…) che di moscerini si cibano. Quindi i moscerini hanno visto calare i loro predatori naturali ed è saltato l’equilibrio consueto tra specie. Cambio climatico non è cosa astratta e che riguarda comunque solo i ghiacciai. Nel suo piccoli, e neanche tanto piccolo, cambio climatico eccolo, tangibilissimo anche nella quotidianeità di un luogo come Orbetello.

Qual è quel paese…?

A luglio 2022 ben 2,6 gradi di temperatura media in più rispetto alla media registrata dal 1.800. A giugno più 2,88 gradi. Meno 45% di pioggia. Meno 45% di mais e foraggi. Meno 30% di grano duro e riso. E meno 15% frutta e meno 20% cozze e vongole letteralmente morte di caldo. Qual è quel paese che così evidentemente sta soffrendo il cambio climatico? E’ in Africa, Asia, Sudamerica? Quel paese siamo noi, quel paese è l’Italia. I moscerini ad Orbetello che impongono un coprifuoco di fatto non sono “uomo morde cane”, sono invece uno degli aspetti del nostro habitat mutato, già mutato. Da Orbetello a Roma solo 142 chilometri di strada per gli umani, per i moscerini in volo assai meno strada.