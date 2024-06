Onora il padre e la madre. Decisamente Alessandro Z., 57enne romano, non rispettava il il quarto comandamento, tutt’altro. Sempre a caccia di soldi, con richieste continue e sempre più temerarie, si accaniva con il padre 91enne. Ai suoi tentennamenti, ai suoi rari rifiuti, il figlio si scatenava con furia violenta contro il vecchio padre. Insulti, botte, padellate in testa, perfino l’acqua bollente addosso gli ha tirato. L’acqua bollente!

L’ultima violenta lite, siamo in via Virginio Prnizivalli dalle parti di Tor Vergata, per fortuna ha richiamato l’attenzione della polizia. Il povero vecchio e la nipote hanno denunciato il 57enne: era arrivato a malmenarlo tanto da farlo finire al pronto soccorso, lo minacciava di immobilizzarlo a casa se si azzardava a chiamare aiuto o a denunciarlo.

E’ stato arrestato e trasferito a Regina Coeli: le accuse sono di lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia.