Padre e figlia trovati morti in casa a Potenza

Un anziano padre, di 92 anni, e sua figlia, di 62, sono stati trovati morti in casa a Potenza. La macabra scoperta è stata fatta la mattina di giovedì 20 aprile in un appartamento di via Zara.

Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri per accertare quando potrebbero essere avvenuti i due decessi e le cause.

Padre e figlia morti in casa, uscivano pochissimo

Secondo quanto si è appreso, padre e figlia uscivano pochissimo di casa. I cadaveri sono stati scoperti dopo che un famigliare aveva lanciato l’allarme perché da ore non riusciva più a mettersi in contatto con loro.

Si chiamavano Giovanni Serrano e Lucia Giovanna Serrano. Secondo quanto riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, la donna era un’accumulatrice seriale e la casa era piena di immondizia. I due vivevano in simbiosi, e i corpi sono stati trovati assieme: l’ipotesi è che la figlia possa aver avuto un malore e l’anziano padre abbia cercato di soccorrerla pur essendo allettato.

