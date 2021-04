Hanno piazzato sassi sui binari e aspettato il treno per fare un video con il cellulare. Accade a Palazzolo, in provincia di Brescia, dove quattro ragazzini di 12, 13 e 14 anni sono finiti in guai seri. La bravata poteva finire in tragedia per loro ma anche per i passeggeri del treno Brescia-Bergamo che ha rischiato di deragliare.

A darne notizia è BresciaToday: i fatti risalgono alla mattina di domenica 10 aprile. I quattro hanno raggiunto in bicicletta il tratto di ferrovia che attraversa il fiume Oglio e hanno posizionato sui binari alcuni sassi, per poi nascondersi pronti a filmare con il telefono il passaggio del treno.

Fortuna che il macchinista, notando i ragazzini in agguato, si sia insospettito e ha frenato. Il treno, appena partito dalla vicina stazione di Palazzolo, viaggiava ancora a bassa velocità. Mentre il macchinista allertava la polizia, i quattro giovani sono fuggiti in sella alle loro bici.

Palazzolo, i quattro ragazzini identificati e multati

Dalla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza e tramite le testimonianze raccolte, i poliziotti sono riusciti poi a identificare i quattro minorenni.

Convocati alla stazione di polizia insieme ai genitori, i poliziotti hanno trovato sui loro cellulari i video girati in prossimità dei binari.

L’ipotesi è che si trattasse di una sorta di prova di coraggio, da documentare e postare sui social. I quattro giovanissimi sono stati multati per violazione delle norme anti Covid ma la polizia ferroviaria ha avviato una propria indagine. Non è escluso che questo non fosse un episodio isolato.