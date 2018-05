ROMA – Pamela Mastropietro è stata prima stordita con l’eroina, poi stuprata e infine uccisa a coltellate e fatta a pezzi. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Questa la ricostruzione del pm di Macerata, Giovanni Giorgio, sull’omicidio della ragazza romana trovata a pezzi in una valigia.

Secondo il procuratore, Innocent Oseghale avrebbe agito per un movente esclusivamente sessuale mentre per il Gip il nigeriano, accusato di omicidio, vilipendio, distruzione, occultamento di cadavere e spaccio di droga, avrebbe creato un clima amicale poi degenerato nel delitto quando si è sentita male per la droga.

Franco Giubilei su La Stampa scrive mentre il procuratore e il gip ricostruivano l’omicidio di Pamela, l’indagato è rimasto in silenzio. La difesa costituita dai legali Simone Matraxia e Umberto Gramenzi ha respinto tutte le accuse e ora spetta al tribunale valutare gli elementi raccolti dall’inchiesta: