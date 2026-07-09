Israele torna a minacciare un nuovo intervento militare contro l’Iran. Nel corso di una cerimonia militare, il ministro della Difesa Israel Katz ha dichiarato che le forze armate israeliane sono pronte a colpire nuovamente la Repubblica islamica qualora fosse necessario. “L’esercito è pronto e in allerta per una ripresa delle ostilità, per ristabilire la superiorità aerea e colpire ancora (…) in Iran al fine di eliminare le minacce, anche una terza volta se necessario”, ha affermato.

Sulla stessa linea il primo ministro Benyamin Netanyahu, intervenuto insieme a Katz, secondo cui il confronto con Teheran non può considerarsi concluso. “L’asse iraniano è più debole che mai, mentre Israele è più forte che mai. Abbiamo dimostrato che il braccio lungo dell’Aeronautica israeliana può arrivare ovunque, dallo Yemen all’Iran. Pertanto dobbiamo riconoscere che la campagna non è finita”, ha dichiarato il premier.