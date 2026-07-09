È stato arrestato in flagranza con l’accusa di sfregio permanente al viso il 27enne di origine algerina che nel pomeriggio ha aggredito una ragazza di 23 anni nei pressi della fermata della metropolitana Duomo, nel centro di Milano. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della Polizia locale su disposizione della pm di turno Simona Ferraiuolo.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, risultato irregolare sul territorio italiano, avrebbe avvicinato la giovane, una 23enne di origine marocchina regolarmente presente in Italia, pronunciando la frase: “Che cos’hai da guardare? Sono un uomo e sono musulmano”, per poi colpirla e sfregiarla al volto.

La ragazza è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale in codice giallo, dove è stata medicata per le ferite riportate.

L’arresto è stato eseguito per l’ipotesi di reato di sfregio permanente al viso. La Procura di Milano, sulla base degli accertamenti condotti dagli investigatori della Polizia locale, valuterà anche la possibile contestazione della nuova aggravante dell’odio nei confronti di una donna oppure della discriminazione razziale o religiosa, qualora gli elementi raccolti nel corso delle indagini lo consentano.

Gli investigatori stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell’accaduto e il movente dell’aggressione, anche attraverso l’analisi delle testimonianze e delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.