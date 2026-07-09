Un automobilista di 46 anni è morto in seguito a uno scontro tra la sua vettura e un autobus di linea avvenuto nella tarda mattinata alle porte di Cuneo.

Le prime notizie

L’incidente si è verificato intorno alle 12 lungo via Valle Po, sulla strada provinciale che collega il capoluogo alla frazione di Madonna dell’Olmo, nei pressi del bivio per lo stabilimento industriale Lannutti.

Per il conducente dell’auto non c’è stato nulla da fare: i soccorritori intervenuti sul posto hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Sono rimasti invece illesi l’autista del bus e tutti i passeggeri presenti a bordo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale e il personale sanitario del servizio di emergenza 118. La dinamica dello schianto è ancora al vaglio delle autorità, che stanno effettuando gli accertamenti necessari per ricostruire le cause dell’impatto.