Paura a bordo del volo Catania-Falconara (Ancona). In fase di decollo, il velivolo che sarebbe dovuto arrivare nelle Marche alle ore 20.40, è dovuto tornare indietro per un grave problema al motore. Si è sentito un colpo fortissimo e l’aereo ha virato per tornare immediatamente nell’aeroporto siciliano.

Paura a bordo del Catania-Falconara: esplode il motore, l’aereo torna indietro

Attimi di paura per i presenti che hanno poi aspettato che l’aereo toccasse nuovamente terra. E’ finito tutto bene grazie al tempismo e alla bravura del comandante e del personale a bordo.

Esplosione provocata dalla rottura del motore

L’esplosione è stata provocata dalla rottura del motore. Pur non essendo responsabile di quanto accaduto l’aeroporto, continua l’estate nera dello scalo di Catania alle prese con tilt informatici, guasti al sistema radar, incendi e voli soppressi per l’attività dell’Etna.

Solo 24 ore prima c’è stato un problema a bordo di un aereo decollato sempre da un aeroporto italiano. Il volo Delta Milano-Atlanta è stato colpito da una grave turbolenza che ha provocato 11 ricoveri in ospedale. I passeggeri sono finiti in ospedale dopo che l’aereo è atterrato negli Stati Uniti.

