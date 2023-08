Turbolenza sul volo Delta partito da Milano e diretto ad Atlanta. Sono almeno 11 i passeggeri ricoverati in ospedale dopo aver fatto un volo da incubo.

La compagnia statunitense spiega come i “membri della Delta care Team si stanno mobilitando per connettersi i clienti del volo Delta 175 che ha subito gravi turbolenze prima di atterrare in sicurezza ad Atlanta”. Un portavoce della compagnia ha aggiunto: “La nostra priorità è prenderci cura dei nostri clienti e dell’equipaggio che hanno subito dei danni”.

Al momento non è chiaro quanti dei 151 passeggeri a bordo e dei 14 membri dell’equipaggio siano feriti oltre agli 11 già noti. Non sono nemmeno note le entità delle ferite per i ricoverati in ospedale. I passeggeri sono stati soccorsi dopo essere atterrati all’aeroporto Hartsfield Jackson della capitale della Georgia.