PAVIA – Matteo Salvini impiccato a testa in giù insieme a Donald Trump, Recep Tayyip Erdogan e Benjamin Netanyahu. Questi gli adesivi che sono apparsi per le strade di Pavia su muri e pali sparsi per la città. “Idioti e vigliacchi, non ci fate paura”, ha replicato su Twitter il leader della Lega, che si dice pronto ad andare avanti per dare un governo al Paese.

A mostrare le immagini degli adesivi apparsi a Pavia è stato il quotidiano ‘La Provincia pavese’ e ad indagare sull’accaduto è la Digos. La replica di Salvini non si è fatta attendere e così ha pubblicato la foto di uno degli adesivi su Twitter e ha commentato: “Salvini a testa in giù per le vie di Pavia. Idioti e vigliacchi, non ci fate paura. Io vado avanti! #primagliitaliani”.

Intanto Jacopo Vignati, segretario provinciale della Lega nord, ha presentato una denuncia alla Questura di Pavia: “Ho voluto denunciare alle autorità competenti questi adesivi intimidatori. Purtroppo la festa del 25 aprile, al posto di essere la festa di tutti, ancora una volta a Pavia è diventata la festa di quei pochi comunisti che non si rassegnano al fatto che la democrazia li sta condannando alla nullità e quindi compiono gesti vigliacchi e intimidatori”.

Sugli adesivi, dallo sfondo rosso, campeggia la scritta ‘Make fascist swing again’. Sempre a Pavia, prima delle elezioni del 4 marzo, all’ingresso delle abitazioni di una ventina di esponenti della sinistra locale erano stati apposti degli adesivi con la scritta ‘Qui ci abita un antifascista’: anche per quel caso sono in corso indagini della Digos.