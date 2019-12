Piacenza, contatto tra due treni: linea ferroviaria interrotta

ROMA – La circolazione sulla linea ferroviaria convenzionale è interrotta tra Piacenza e Codogno (Lodi) dalle 16.20 per un problema a un treno merci che ha coinvolto un treno regionale, quest’ultimo fermo in attesa di entrare in stazione a Piacenza. A quanto pare tra i due convogli c’è stato un contatto, ma al momento non risultano feriti. Non ci sono ripercussioni sull’Alta Velocità: quanto successo riguarda la linea ordinaria Piacenza-Milano. E’ in corso la riprogrammazione del servizio e si sta accertando la dinamica dei fatti.

Fonte: Ansa.